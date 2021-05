Isola dei Famosi, Fariba infrange il regolamento e Akash viene ripreso dal regista: i video backstage (Di sabato 15 maggio 2021) La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi non è andata bene (a livello di telespettatori la meno vista dell’edizione), ma nonostante questo ci ha regalato due piccole perle trash che è stato possibile recuperare solo the day after. Il primo riguarda Fariba Tehrani che ha infranto (per l’ennesima volta) il regolamento facendo spoiler su Playa Imboscatissima. Il fatto è avvenuto nel momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia, quando l’attrice – attentissima a non rivolgere mai il lato b a favore di telecamera – ha salutato tutti i naufraghi prima di lasciare la Palapa. Arrivata a salutare la persiana, Emanuela l’ha abbracciata e Fariba nell’orecchio le ha sussurrato: “C’è un’altra Isola”, frase a cui la Tittocchia ha risposto “Non mi interessa”. Playa Imboscatissima per i ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021) La puntata di ieri sera de L’deinon è andata bene (a livello di telespettatori la meno vista dell’edizione), ma nonostante questo ci ha regalato due piccole perle trash che è stato possibile recuperare solo the day after. Il primo riguardaTehrani che ha infranto (per l’ennesima volta) ilfacendo spoiler su Playa Imboscatissima. Il fatto è avvenuto nel momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia, quando l’attrice – attentissima a non rivolgere mai il lato b a favore di telecamera – ha salutato tutti i naufraghi prima di lasciare la Palapa. Arrivata a salutare la persiana, Emanuela l’ha abbracciata enell’orecchio le ha sussurrato: “C’è un’altra”, frase a cui la Tittocchia ha risposto “Non mi interessa”. Playa Imboscatissima per i ...

