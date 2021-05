Ingenuity | volo marziano con occhiali 3D | Punto Informatico

(Di sabato 15 maggio 2021) La NASA ha pubblicato un video in 3D del terzoeffettuato dasu Marte (25 aprile) e le istruzioni per costruire glicon3D. Read MoreL'articolocon3Dproviene da HelpMeTech.

La NASA ha pubblicato un video in 3D del terzoeffettuato dasu Marte (25 aprile) e le istruzioni per costruire gli ...Pare essere un anno decisamente ricco di soddisfazioni per le attività collegate a Marte, che il 19 febbraio ha registrato l'arrivo di Perseverance e ha poi assistito aldel drone, ...La NASA ha pubblicato un video in 3D del terzo volo effettuato da Ingenuity su Marte (25 aprile) e le istruzioni per costruire gli occhiali.Una grande conquista per l'agenzia spaziale cinese. La sonda Tianwen-1 ha infatti toccato la superficie di Marte ...