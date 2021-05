Hakimi: “All’Inter sono felice. Se Conte resta possiamo aprire un ciclo per vincere in Italia e in Europa” (Di sabato 15 maggio 2021) Su Sportweek un’intervista al terzino marocchino dell’Inter, Achraf Hakimi. Parla di Conte. “Se questo progetto proseguirà, con lui possiamo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in Europa, lo scudetto ci ha reso più forti di testa. I momenti chiavi della nostra stagione sono tre, tutti a San Siro: l’eliminazione dalla Champions League, le vittorie contro la Juve e nel derby di ritorno col Milan”. Sul suo ruolo nella squadra: “Nessun paragone: mi interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Conte mi ha reso un calciatore più completo, ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. Theo Hernandez è molto veloce, ma non ci è mai venuto in mente di fare una sfida in allenamento al Real ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Su Sportweek un’intervista al terzino marocchino dell’Inter, Achraf. Parla di. “Se questo progetto proseguirà, con luiunche ci porterà a dominare ine in, lo scudetto ci ha reso più forti di testa. I momenti chiavi della nostra stagionetre, tutti a San Siro: l’eliminazione dalla Champions League, le vittorie contro la Juve e nel derby di ritorno col Milan”. Sul suo ruolo nella squadra: “Nessun paragone: mi interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare.mi ha reso un calciatore più completo, ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. Theo Hernandez è molto veloce, ma non ci è mai venuto in mente di fare una sfida in allenamento al Real ...

