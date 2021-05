Genoa Atalanta: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 15 maggio 2021) Genoa – Atalanta è il match che apre ufficialmente il 37esimo turno di campionato, l’ultimo in ordine di tempo. I rossoblu hanno conquistato la permanenza matematica in massima serie con l’ultima vittoria in casa del Bologna per 0-2 che ha portato la banda di Ballardini a quota 39 punti. Situazione differente per l’Atalanta che al pari del Napoli è obbligata a vincere questa sfida e anche l’ultima per avere garantito un posto in Champions League. Genoa Atalanta: Formazioni ufficiali Prevedibile turnover per il grifone: possibile presenza di Paleari tra i pali e la difesa formata da Onguéné, Radovanovic e Masiello, esterni Ghiglione-Zappacosta con in mezzo Melegoni, Rovella, Cassata con Shomurodov e Destro davanti. Formazione titolare per Gasperini: davanti a Gollini ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021)è il match che apre ufficialmente il 37esimo turno di campionato, l’ultimo in ordine di tempo. I rossoblu hanno conquistato la permanenza matematica in massima serie con l’ultima vittoria in casa del Bologna per 0-2 che ha portato la banda di Ballardini a quota 39 punti. Situazione differente per l’che al pari del Napoli è obbligata a vincere questa sfida e anche l’ultima per avere garantito un posto in Champions League.Prevedibile turnover per il grifone: possibile presenza di Paleari tra i pali e la difesa formata da Onguéné, Radovanovic e Masiello, esterni Ghiglione-Zappacosta con in mezzo Melegoni, Rovella, Cassata con Shomurodov e Destro davanti. Formazione titolare per Gasperini: davanti a Gollini ...

Advertising

FBiasin : C’è della gente convinta che l’#Atalanta perderà volontariamente contro il #Genoa per motivi che, quanto a complott… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - infoitsport : Il vice allenatore del Genoa sull'Atalanta: 'I nerazzurri si affrontano con tanta umiltà' - infoitsport : Diretta Genoa-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -