Espresso | prove generali di ddl Zan | l’uomo “incinto”

La legge Zan, in fondo, consacra solo una distopia che è già diventata realtà. Il pensiero unico arcobaleno da anni è penetrato nelle università, nelle televisioni e, soprattutto, nei media. Mascherato da strumento di liberazione e da teoria anticonformista, si è trasformato in dogma, in atto di fede, in credo assoluto del conformista. Basta guardare la copertina dell'Espresso di questa settimana: un uomo "incinto" e sul pancione la scritta: "La diversità è ricchezza". La grancassa dei media Lgbt Il direttore Marco Damilano, paragona addirittura "gli invisibili in piazza per tutelare il lavoro" ai sostenitori della legge Zan. Eppure, in questo anno di pandemia – ma in realtà, negli ultimi decenni di ubriacature globaliste – il lavoro, a differenza dell'ideologia dei "nuovi diritti", per citare il presidente della Corte costituzionale, non ha avuto ...

