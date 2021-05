DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: griglia di partenza, FP4 e qualifiche su TV8. Incognita pioggia (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Rins ci ha visto lungo…Unico con gomme da bagnato…e si è rimesso a piovere. 13.33 PAZZESCO! Torna a piovere! La variabilità del meteo a Le Mans è incredibile! 13.32 Valentino Rossi in pista con gomme soft da asciutto. 13.31 Rins è l’unico con gomme da bagnato. Per ora attendono ai box Vinales e Quartararo. 13.31 Scelte diverse tra i piloti. Rins monta gomme medie da bagnato. Soft da asciutto per Bagnaia, Miller e Morbidelli. 13.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP4 di MotoGP a Le Mans. 13.26 Le FP4 dureranno 30 minuti. Al momento non piove. 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Francia hanno vinto sette differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, braccata però dalla Yamaha a 18. La MV Agusta ha raccolto 7 successi. Sono invece 6 quelli della ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Rins ci ha visto lungo…Unico con gomme da bagnato…e si è rimesso a piovere. 13.33 PAZZESCO! Torna a piovere! La variabilità del meteo a Le Mans è incredibile! 13.32 Valentino Rossi in pista con gomme soft da asciutto. 13.31 Rins è l’unico con gomme da bagnato. Per ora attendono ai box Vinales e Quartararo. 13.31 Scelte diverse tra i piloti. Rins monta gomme medie da bagnato. Soft da asciutto per Bagnaia, Miller e Morbidelli. 13.30 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP4 dia Le Mans. 13.26 Le FP4 dureranno 30 minuti. Al momento non piove. 13.25 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio dihanno vinto sette differenti Case. Comanda la Honda, con 20 vittorie, braccata però dalla Yamaha a 18. La MV Agusta ha raccolto 7 successi. Sono invece 6 quelli della ...

