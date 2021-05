Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2021: sprinter azzurri protagonisti in Ungheria (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi a Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della Canoa velocità, le imbarcazioni dell’Italia si cimenteranno nelle prime finali della prima tappa della Coppa del Mondo, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Delle undici finali odierne in programma sei sono quelle di specialità olimpiche, dove saranno proprio gli sprinter a provare a tenere alto il vessillo italiano: nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi a, in, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della, le imbarcazioni dell’Italia si cimenteranno nelle prime finali della prima tappa delladel, che saranno quelle probabilmente determinanti per la composizione degli equipaggi in gara a Tokyo. Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato (pass non nominali) ai Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo. Delle undici finali odierne in programma sei sono quelle di specialità olimpiche, dove saranno proprio glia provare a tenere alto il vessillo italiano: nelle ...

Kayak. Domenica il secondo Paddle day della Fick I ragazzi si alleneranno alla presenza di Ezio Caldognetto , Direttore Tecnico del settore giovanile velocità della Fick, Federazione Italiana Canoa Kayak. Durante l'evento saranno coinvolte cinque ...

