Calvarese fa discutere in Europa | le reazioni per l’arbitraggio in Juventus Inter

lelebaglioni : @tancredipalmeri Calvarese 6? ?? ?? Merita 3 solo per il rigore su Di Biasi-Cuadrado.. ?? Ma si potrebbe discutere anc… - serieAnews_com : ?? L’episodio di #NapoliUdinese che sta facendo discutere ?? - 100x100Napoli : L'assegnazione di #Calvarese alla partita del #Napoli fa riflettere. -

Il discutibile arbitraggio diin Juventus Inter ha fatto il giro d'Europa: ecco alcuni commenti dai media esteri L'arbitraggio di Gianpaoloin Juventus - Inter ha fatto il giro d'Europa. Il fischietto di Teramo ha preso decisioni discutibili che hanno fatto infuriare i tifosi interisti, i quali hanno rivisto fantasmi del passato.La direzione arbitrale di Juventus - Inter continua a far. Le decisioni dell'arbitro, non aiutato neanche dal Var, hanno fatto infuriare i tifosi di entrambe le squadre. E anche un tifosi interista d'eccellenza come il giornalista Enrico ...Tra tutti gli episodi controversi di Juventus-Inter, e sono stati tanti, quello che ha fatto più discutere è stato l’ultimo in ordine di ...Mentana: una direzione di gara zeppa di abbagli e decisioni a capocchia, contro l'interesse del calcio e di ciascuna delle due squadre.