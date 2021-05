Calcio: Roma, striscione choc antisemita e contro Mourinho (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – ‘Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi”. Recita così uno striscione antisemita e contro José Mourinho apparso a Corso Francia a Roma e poi rimosso. Le parole fanno riferimento alla squadra di Tel Aviv e a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica della capitale inglese. Il messaggio non è firmato né rivendicato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021), 15 mag. – (Adnkronos) – ‘Ieri il Tottenham, oggi la.. domani il Maccabi”. Recita così unoJoséapparso a Corso Francia ae poi rimosso. Le parole fanno riferimento alla squadra di Tel Aviv e a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica della capitale inglese. Il messaggio non è firmato né rivendicato. L'articoloWeb.

Advertising

Gazzetta_it : #InterRoma @Inter, il #Toro 'sedato' si fa perdonare grigliando per tutti - Gazzetta_it : Striscione antisemita contro #Mourinho #RomaLazio - Gazzetta_it : Il gol annullato a #Turone in #Juve-#Roma: sono passati 40 anni e fa ancora discutere... - sportface2016 : #Roma, striscione antisemita contro #Mourinho: 'Ieri il Tottenham, domani il Maccabi' - sportli26181512 : Lazio, tifosi in clima derby: raduno a Ponte Milvio: Appuntamento già in programma da giorni: cori e bandiere per c… -