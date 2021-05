Albano Laziale: forte odore di marijuana dalla mansarda, nei guai un 44enne (Di sabato 15 maggio 2021) Non è bastato mischiare la droga per “stemperare” l’odore tipico della marijuana. E così i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 44enne di Albano Laziale, con precedenti, con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva provato a depistare i militari con quel trucco ma gli è andata male. Albano: arrestato un 44enne per spaccio Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo, nel corso di un servizio di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha controllare l’uomo e la sua abitazione. Nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, un forte odore di marijuana proveniente dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Non è bastato mischiare la droga per “stemperare” l’tipico della. E così i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato undi, con precedenti, con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva provato a depistare i militari con quel trucco ma gli è andata male.: arrestato unper spaccio Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo, nel corso di un servizio di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha controllare l’uomo e la sua abitazione. Nello svolgimento delle operazioni di perquisizione, undiproveniente...

