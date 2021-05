A Radio Marte svelato un curioso retroscena su Gattuso | un fattorino gli bussa alla porta e gli chiede se rimarrà

(Di domenica 16 maggio 2021) Quasi certamente Rinonon sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione. Le distanze con De Laurentiis sembrano incolmabili, a causa di un commento non troppo corretto del patron azzurro. Nonostante ciò l’allenatore calabrese continua ad onorare il suo contratto e svolgendo un ottimo lavoro, anche se non sono mancati i momenti negativi in L'articolo

Advertising

HiRISEItalian : Cina su Marte, il rover Zhurong atterra dopo «9 minuti di terrore» – - raider763 : @PossibileIt ma prima di dare fiato alle cazzate informatevi,Gianni simioli di radio marte ha già chiarito chiamand… - fermalefakenews : Cina su Marte, il rover Zhurong atterra dopo «9 minuti di terrore» - dariodivico : Santevecchi - Marte, il rover cinese Zhurong atterra dopo «9 minuti di terrore» - ElVengadorDelF5 : RT @Corriere: L’impresa della Cina su Marte: «Nove minuti di terrore». Il silenzio radio prima del successo -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Marte

AreaNapoli.it

...istituzionale dell' Italia inaugurata da qualche giorno da Enit con 28 sedi nel mondo e web... Read More Scienza e Ricerca Cina sbarca su, atterrata la sonda: Xi applaude 15 Maggio 2021 Una ...... "Lesa la nostra immagine" UFFICIALE " Tegola per Zlatan Ibrahimovic: non recupera per l'Europeo CONTENUTI EXTRA FIRSTWEB Il rover cinese Zhurong è atterrato sua sonda cinese Tianwen-1 ha toccato la superficie di Marte. Il rover ha toccato la superficie poco dopo le 7.00 locali (l'1.00 in Svizzera). Il presidente Xi Jinping si è complimentato per la riuscita ...La prima missione cinese su Marte, senza equipaggio, è atterrata senza danni. Finora solo la Nasa ci era riuscita. Nove minuti di vuoto nelle comunicazioni, inevitabile per il tempo che il segnale rad ...