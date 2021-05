Zidane-Juve, arriva l’annuncio da Madrid: “Non resta al Real” (Di venerdì 14 maggio 2021) TeleMadrid lancia l’indiscrezione che fa sognare i tifosi della Juve: “Zidane interromperà col Real, anche se vince la Liga” Dalla Spagna si fanno sempre più forti le voci, i rumors i sussurri che diventano quasi dei fiumi in piena. Zinedine Zidane non sarà più l’allenatore del Real. Ci va giù netta TeleMadrid che anche attraverso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Telelancia l’indiscrezione che fa sognare i tifosi della: “interromperà col, anche se vince la Liga” Dalla Spagna si fanno sempre più forti le voci, i rumors i sussurri che diventano quasi dei fiumi in piena. Zinedinenon sarà più l’allenatore del. Ci va giù netta Teleche anche attraverso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Zidane Juve, novità su Allegri Real Madrid. Le ultime - fabio200908 : ma se Zidane è stanco fisicamente e mentalmente può mai venire alla Juve? - serieAnews_com : Zidane-Juve, l'annuncio da TeleMadrid: 'Non resta'. Parte l'assalto bianconero? - RobbsRoys : RT @okladskij: Zidane sta per venire alla Juve Graziano: - lizouxoliva : @MCaronni Zidane verrà alla juve... sabato scorso me lo disse l'ex proprietario del Cannes dove iniziò Zizou... sol… -