Xbox Series X S accolgono Dolby Vision per i videogiochi

(Di venerdì 14 maggio 2021)X eS stanno per diventare le prime console a supportare il gioco inAtmos, che trasformerà l'esperienza con audio coinvolgente e una grafica a spettro completo. La funzionalità è ora disponibile per gli utenti che fanno parte del programmaInsider Alpha. Larry Hryb, direttore della programmazionee noto come "Major Nelson", ha confermato attraverso i suoi social network un aggiornamento di miglioramenti perX/S che per ora è disponibile solo per i membri Alpha diInsider.è una tecnologia che consente ai giocatori un miglioramento nell'esperienza di gioco, tra luci più luminose, contrasto ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: Arriva il test Dolby Vision su #XboxSeriesX. - infoitscienza : Ghostrunner 2 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S - berkley1_ : RT @spaziogames: #XboxSeriesX ha battuto #PS5 in un mercato importante - infoitscienza : Xbox Series X batte PS5: scalata la classifica in un mercato importante - Eurogamer_it : Arriva il test Dolby Vision su #XboxSeriesX. -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Ricordiamo infine che, oltre a PC ,One ,X ed S , il gioco sarà disponibile anche su PS4 e PS5 . Alla sua uscita ci separa poco più di un mese: il day one in questione è infatti ..." Clicca qui per acquistare il controller Razer Raiju Il migliore perOne eX - S Potrebbe forse sembrare una scelta banale, scontata. Ma perché ripiegare su altri brand quando Microsoft ...Il publisher 505 Games e il gruppo Digital Bros hanno confermato l’accordo con lo studio One More Level per lo sviluppo di Ghostrunner 2.L’uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance avverrà in contemporanea con il suo ingresso diretto nella rosa di titoli di Xbox Game Pass.