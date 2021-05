USA, Università Michigan: attesa in calo la fiducia dei consumatori a maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Peggiora la fiducia dei consumatori americani a maggio. Secondo i dati preliminari dell’Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato a 82,8 punti rispetto agli 88,3 punti del mese di aprile e contro un aumento fino a 90,4 punti atteso dagli analisti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è calato a 90,8 punti dai 97,2 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 77,6 punti dagli 82,7 precedenti. (Foto: Julien Gaud / Unsplash) Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Peggiora ladeiamericani a. Secondo i dati preliminari dell’del, il sentiment deiè stimato a 82,8 punti rispetto agli 88,3 punti del mese di aprile e contro un aumento fino a 90,4 punti atteso dagli analisti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è calato a 90,8 punti dai 97,2 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 77,6 punti dagli 82,7 precedenti. (Foto: Julien Gaud / Unsplash)

USA, Università Michigan: attesa in calo la fiducia dei consumatori a maggio

