Trucchi e difficoltà nel negoziare con la Russia | secondo Rose Gottemoeller

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’importanza di tenere aperto un canale di comunicazione con Mosca è una cosa checonosce bene, dal 1977, quando come primo lavoro venne assunta come linguista in una stazione di controllo satellitare a Fort Detrick, nel Maryland. Stati Uniti e Unione sovietica avevano deciso di trasferire su satellite le comunicazioni della famosa “linea rossa”, aperta dopo la crisi missilistica di Cuba del 1962, e lei doveva essere pronta a battere su delle tastiere analogiche in cirillico qualsiasi messaggio urgente che tramite un satellite sovietico sarebbe arrivato sin dentro al Cremlino. Il cavo che precedentemente collegava la Casa Bianca con Mosca, posato nel 1963 per evitare al mondo una catastrofe nucleare, era stato abbandonato poiché veniva regolarmente tranciato dagli aratri dei contadini finlandesi, ignari della sua presenza in quanto ...