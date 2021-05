“Torneremo insieme” | la Berlinguer fa una sorpresa a Corona da Del Debbio Bordata alla Rai video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Ciao Mauro, mi hai tradito”. Biancaha fatto un’improvvisata a Mauroa “Dritto e Rovescio” . A proposito di “epurazioni” in Rai. Lo scrittore “montanaro” ora è diventato un ospite fisso di Paolo Delsu Rete 4 da quando i vertici di Rai3 hanno deciso di estrometterlo da “Cartabianca”. Franco Di Mare, direttore di Rai3, lo “tagliò” dopo la frase sessista dello scrittore che dette della “gallina”conduttrice. Poi questa lo “perdonò” in virtù di un’amicizia consolidatasi puntata dopo puntata. Non bastò per invitarlo di nuovo e la conduttrice se ne risentì. Così ha deciso di fargli un’improvvisata. Nella puntata di Dritto e Rovescio Biancaè intervenuta con un messaggio per lo scrittore. Bianca: “Prima o ...