Tommaso Zorzi attacca Michele Morrone: “Buono solo per i pettorali” (Di venerdì 14 maggio 2021) Belen Rodriguez trova un alfiere d’eccezione dalle accuse che le ha rivolto Michele Morrone a mezzo social nelle scorse ore. Cosa è successo. L’intervento di Tommaso Zorzi trae origine da… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Belen Rodriguez trova un alfiere d’eccezione dalle accuse che le ha rivoltoa mezzo social nelle scorse ore. Cosa è successo. L’intervento ditrae origine da… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : E di nuovo: quanti qui come Tommaso?! ???????????? #Isola @tommaso_zorzi #tommasozorzi - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi pizzicato con il ballerino di 'Amici' Tommaso Stanzani #tommasozorzi - Emilia98409820 : @tommaso_zorzi Qualsiasi cosa tu faccia mi piace sei il numero 1 -