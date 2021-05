The Elder Scrolls V: Skyrim ha un giocatore che ha sterminato praticamente tutti gli NPC (Di venerdì 14 maggio 2021) Un giocatore di Skyrim ha deciso di uccidere ogni singola persona e creatura nell'intero gioco. La Tamriel di Skyrim non è esattamente il luogo più densamente popolato nel mondo dei videogiochi. Non è una città notturna, per esempio. Né vanta il trambusto del centro di Los Santos in GTA. Tuttavia, la sua mappa è grande, il che significa che anche se i suoi abitanti sono pochi e lontani tra loro, ammontano comunque a una popolazione piuttosto considerevole. Una popolazione di 2201 persone non è proprio scarsa, come è stato evidenziato dal giocatore di Skyrim, JaeinSkyrim. Perché lo sa? Semplicemente perché ha deciso di uccidere ogni personaggio trovato per la strada. Non solo ha ucciso ogni singolo NPC nel gioco, ma ha anche eliminato tutta la fauna. Alla fine del massacro, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Undiha deciso di uccidere ogni singola persona e creatura nell'intero gioco. La Tamriel dinon è esattamente il luogo più densamente popolato nel mondo dei videogiochi. Non è una città notturna, per esempio. Né vanta il trambusto del centro di Los Santos in GTA. Tuttavia, la sua mappa è grande, il che significa che anche se i suoi abitanti sono pochi e lontani tra loro, ammontano comunque a una popolazione piuttosto considerevole. Una popolazione di 2201 persone non è proprio scarsa, come è stato evidenziato daldi, Jaein. Perché lo sa? Semplicemente perché ha deciso di uccidere ogni personaggio trovato per la strada. Non solo ha ucciso ogni singolo NPC nel gioco, ma ha anche eliminato tutta la fauna. Alla fine del massacro, ...

