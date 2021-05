Samantha Curcio e Alessio Cennicola, solo ora si scopre la sorpresa subito dopo la scelta a UeD (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è stato anche un secondo lieto fine in questa edizione di UeD: dopo la scelta di Samantha Curcio, che ha preferito Alessio Cennicola a Bohdan, anche Massimiliano Mollicone è uscito dallo studio mano nella mano con Vanessa Spoto. Circolano già ipotesi sul prossimo trono dell’altra sua corteggiatrice, Eugenia Rigotti, ma è oggettivamente troppo presto per pensare a settembre 2021. Manca solo la scelta di Giacomo Czenry ora e chissà se questa stagione si concluderà con tre belle coppie appena nate. Nel frattempo i fan del dating show si concentrano sul futuro di Samantha e Alessio, che hanno regalato al pubblico un momento di grande romanticismo lunedì scorso, quando la puntata della scelta è andata in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) C’è stato anche un secondo lieto fine in questa edizione di UeD:ladi, che ha preferitoa Bohdan, anche Massimiliano Mollicone è uscito dallo studio mano nella mano con Vanessa Spoto. Circolano già ipotesi sul prossimo trono dell’altra sua corteggiatrice, Eugenia Rigotti, ma è oggettivamente troppo presto per pensare a settembre 2021. Mancaladi Giacomo Czenry ora e chissà se questa stagione si concluderà con tre belle coppie appena nate. Nel frattempo i fan del dating show si concentrano sul futuro di, che hanno regalato al pubblico un momento di grande romanticismo lunedì scorso, quando la puntata dellaè andata in ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: sorpresa ‘particolare’, la mostrano solo ora - zazoomblog : Uomini e Donne Samantha Curcio e Alessio Ceniccola: sorpresa ‘particolare’ la mostrano solo ora - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ In lacrime per Samantha Curcio? - infoitcultura : Uomini e donne: la scelta di Samantha Curcio - IleniaGiagnoni : @IsaeChia, non avrei saputo dirlo meglio. Approvo tutto, da capo a piedi. Da applausi ?? #uominiedonne #Samantha e… -