Rotolini di frittatine con pomodori basilico emmental e ricotta | buonissimi

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021)dicon, delizioso e sfizioso secondo piatto per tutta la famiglia, facile e veloce.dicondicon, una ricetta invitante e buonissima che si prepara in un lampo, buona e gradita da grandi e piccini. ideale per un ricco antipasto o per una cenetta nutriente e completa, soprattutto per i bambini. Deliziosedi uova, arricchite con tanto parmigiano, farcite con vellutata ...