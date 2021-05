Rai: nessun provvedimento disciplinare di Salini per ‘Anni 20’ (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – ‘Anni 20?, il rotocalco informativo di Rai2, non sara’ oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’amministratore delegato Salini, come invece era trapelato in mattinata. E’ quanto apprende l’agenzia di stampa Agi. Sul rotocalco si era alzata una bufera politica dopo una rubrica della puntata di ieri sera dedicata al recente regolamento dell’Unione europea sull’uso, come nuovo alimento, dei vermi della farina essiccati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA –20?, il rotocalco informativo di Rai2, non sara’ oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’amministratore delegato, come invece era trapelato in mattinata. E’ quanto apprende l’agenzia di stampa Agi. Sul rotocalco si era alzata una bufera politica dopo una rubrica della puntata di ieri sera dedicata al recente regolamento dell’Unione europea sull’uso, come nuovo alimento, dei vermi della farina essiccati. L'articolo L'Opinionista.

