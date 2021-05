Papà mette in una vasca di acqua bollente la figlia di 3 anni e la uccide: 'Aveva la diarrea, ero stanco di pulirla' (Di venerdì 14 maggio 2021) Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata costretta dal padre a sedere in una vasca di acqua bollente. L'uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la diarrea. Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Una bambina di 3è morta dopo essere stata costretta dal padre a sedere in unadi. L'uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la. Il ...

Advertising

darcyyfk : @_shawnmendesfk_ @reggiejatpf *ride* guarda è enorme *se la mette sulla testa* papà guardami sono un fantasma uuuuuu - flaviuzzzzz : @0NLYTH3BR4V32 no, mio papà toglie la bottiglia di vino che beve solo lui e apparecchia pure! mette la sua bottiglia di vino - lpha_bloke : @DottorWatson Dai non essere sarcastico, Damilano si mette lì, appoggia la panza al leggio, due impastate alla barb… - lucchinivanessa : Non mio papà che mette l'ep di Deddy al volume massimo ?? È impazzito ahaha Adesso arrivano i vicini - miricorderoche : Devo ancora pranzare perchè mangiare davanti a mio papà ultimamente mi mette tantissimo a disagio ma ora vado giuro -

Ultime Notizie dalla rete : Papà mette Papà mette in una vasca di acqua bollente la figlia di 3 anni e la uccide: 'Aveva la diarrea, ero stanco di pulirla' Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata costretta dal padre a sedere in una vasca di acqua bollente. L'uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la diarrea. Il ...

Schwazer: Donati 'è ultima beffa, ora Alex farà il papà' ... ma ora farà la persona qualunque e il papà, e si riprenderà. La modalità con cui abbiamo saputo ... allenatore di Schwazer, dopo la sentenza della corte federale svizzera che, in pratica, mette fine ...

Papa Francesco e Draghi preoccupati dal calo demografico: "Mette a rischio il futuro del Paese" la Repubblica Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata costretta dal padre a sedere in una vasca di acqua bollente. L'uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la diarrea. Il ...... ma ora farà la persona qualunque e il, e si riprenderà. La modalità con cui abbiamo saputo ... allenatore di Schwazer, dopo la sentenza della corte federale svizzera che, in pratica,fine ...