Medici contro autonomia infermieri, SIIET chiede incontro agli OPI Toscana. (Di venerdì 14 maggio 2021) La Società Italiana infermieri in Emergenza Territoriale (SIIET) risponde attraverso il suo referente regionale alla presa di posizione dei Medici Toscani contro le procedure infermieristiche di emergenza territoriale. Marco Mostardini, referente regionale toscano della SIIET, chiede incontro agli Ordini infermieristici Toscani e mette a disposizione la Società scientifica per trattare i delicati temi sollevati dalla Federazione dei Medici regionale. Gentili Presidenti, In relazione a quanto in oggetto, facendo riferimento alla lettera della Federazione degli Ordini dei Medici della Toscana (FTOM) datata 30 Aprile 2021 ed indirizzata al Dr. Mario Cecchi, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) La Società Italianain Emergenza Territoriale () risponde attraverso il suo referente regionale alla presa di posizione deiToscanile procedurestiche di emergenza territoriale. Marco Mostardini, referente regionale toscano dellainOrdinistici Toscani e mette a disposizione la Società scientifica per trattare i delicati temi sollevati dalla Federazione deiregionale. Gentili Presidenti, In relazione a quanto in oggetto, facendo riferimento alla lettera della Federazione degli Ordini deidella(FTOM) datata 30 Aprile 2021 ed indirizzata al Dr. Mario Cecchi, ...

