Marisa Laurito a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Un medico mi consigliò di comprare un vibratore per togliere l’erre moscia”

"Per togliere l'erre moscia ho provato persino a comprare un vibratore". Marisa Laurito ospite de La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 14 maggio alle 22.45 su Nove racconta un aneddoto legato alla sua carriera di attrice in teatro, cosa che le richiedeva di modificare l'erre moscia. "Lei sentiva di avere questo problema per cui ha cercato anche di correggerlo comprando perfino un vibratore", ha detto il direttore de ilfattoquotidiano.it. "Non l'ho comprato perché piaceva a me, ma perché sono andata da una logopedista che aveva un apparecchio che costava quattro milioni. Naturalmente io all'epoca non avevo i soldi per comprarmi questa macchina ..."

