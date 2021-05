Lenovo Go: accessori per portarsi l’ufficio sempre appresso (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco i nuovi accessori Lenovo Go che aiutano ad ud aumentare la produttività anche in mobilità: come avere un ufficio sempre appresso! Lenovo presenta Lenovo Go, il nuovo brand che raggruppa una gamma di accessori per PC specificamente pensati per una migliore produttività in mobilità e progettati tenendo conto delle esigenze di coloro che lavorano in modalità ibrida. Primi prodotti di una linea di nuovi accessori di prossima introduzione sul mercato, il power bank per laptop Lenovo Go USB (20.000 mAh) e il mouse Lenovo Go Wireless Multi-Device offrono una soluzione per chi non può accedere per lungo tempo alla rete elettrica e per gestire con un’unica soluzione i comandi di molteplici dispositivi. Il futuro è lo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021) Ecco i nuoviGo che aiutano ad ud aumentare la produttività anche in mobilità: come avere un ufficiopresentaGo, il nuovo brand che raggruppa una gamma diper PC specificamente pensati per una migliore produttività in mobilità e progettati tenendo conto delle esigenze di coloro che lavorano in modalità ibrida. Primi prodotti di una linea di nuovidi prossima introduzione sul mercato, il power bank per laptopGo USB (20.000 mAh) e il mouseGo Wireless Multi-Device offrono una soluzione per chi non può accedere per lungo tempo alla rete elettrica e per gestire con un’unica soluzione i comandi di molteplici dispositivi. Il futuro è lo ...

Advertising

tuttoteKit : #Lenovo Go: accessori per portarsi l'ufficio sempre appresso #tuttotek - SerialGamerITA : Trasforma il mondo nel tuo ufficio con i nuovi accessori Lenovo Go #lenovo - HDblog : RT @HDblog: Lenovo Go è la famiglia di accessori pensata per lo smart working - zazoomblog : Lenovo Go è la famiglia di accessori pensata per lo smart - HDblog : Lenovo Go è la famiglia di accessori pensata per lo smart working -