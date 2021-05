Lazio in zona gialla anche la prossima settimana, è ufficiale: indice Rt in calo a 0.88 (Di venerdì 14 maggio 2021) “Pericolo scampato” perché anche questa settimana – contrariamente a quanto si pensava – il Lazio resterà in zona gialla. Questo significa che bar e ristoranti sono aperti (anche a cena, ma solo con tavoli all’esterno), via libera per cinema, musei, teatri, spettacoli outdoor e spostamenti concessi tra Regioni/Province autonome dello stesso “colore” senza alcun pass. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca Lazio, Open Day 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: ‘Tutto esaurito’ Lazio in zona gialla: cosa dicono i dati Se l’Rt del Lazio la scorsa settimana – dopo il classico monitoraggio degli esperti – si era attestato a 0.91, numero che sfiorava l’1, ora è in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) “Pericolo scampato” perchéquesta– contrariamente a quanto si pensava – ilresterà in. Questo significa che bar e ristoranti sono aperti (a cena, ma solo con tavoli all’esterno), via libera per cinema, musei, teatri, spettacoli outdoor e spostamenti concessi tra Regioni/Province autonome dello stesso “colore” senza alcun pass. Leggi: Vaccino AstraZeneca, Open Day 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: ‘Tutto esaurito’in: cosa dicono i dati Se l’Rt della scorsa– dopo il classico monitoraggio degli esperti – si era attestato a 0.91, numero che sfiorava l’1, ora è in ...

