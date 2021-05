Laggiù in Palestina (Di venerdì 14 maggio 2021) La mia anima è un paradosso un grido, un vecchio pensiero un viaggio finito. E la storia vive in me come un Dio E violenta la mia anima quel Dio Senza più il riflesso di se stesso. E senti i soffi leni dell’Ade piegare le barche le voci gonfiare le poppe, strillare al dolore. Laggiù, in Palestina, non è tempo per vivere d’amore. Mio cerilo dorato piccolo uccello screziato lo senti quel male? Mentre ti infossi tra le forre dorate tra le balze dei fiumi argentati, tra le selve e i dirupi a strapiombo sul mare. Lo senti quel male? No! Tu non senti i lamenti, tu non sai il dolore di quei bambini uccisi, tu non vivi le cose del mondo e perciò ti limiti all’essenziale e te ne compiaci. Bravo! Ti dico allora: «Bravo!» Una catastrofe ci sovrasta e rimbomba nella terra di Dio Nei fanghi, nei morti, nelle moschee spianate Dalle bombe – e dalla storia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) La mia anima è un paradosso un grido, un vecchio pensiero un viaggio finito. E la storia vive in me come un Dio E violenta la mia anima quel Dio Senza più il riflesso di se stesso. E senti i soffi leni dell’Ade piegare le barche le voci gonfiare le poppe, strillare al dolore., in, non è tempo per vivere d’amore. Mio cerilo dorato piccolo uccello screziato lo senti quel male? Mentre ti infossi tra le forre dorate tra le balze dei fiumi argentati, tra le selve e i dirupi a strapiombo sul mare. Lo senti quel male? No! Tu non senti i lamenti, tu non sai il dolore di quei bambini uccisi, tu non vivi le cose del mondo e perciò ti limiti all’essenziale e te ne compiaci. Bravo! Ti dico allora: «Bravo!» Una catastrofe ci sovrasta e rimbomba nella terra di Dio Nei fanghi, nei morti, nelle moschee spianate Dalle bombe – e dalla storia ...

Laggiù in Palestina
Laggiù, in Palestina , non è tempo per vivere d'amore. Mio cerilo dorato piccolo uccello screziato lo senti quel male? Mentre ti infossi tra le forre dorate tra le balze dei fiumi argentati, tra le ...

