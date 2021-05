(Di venerdì 14 maggio 2021)su. La striscia in daytime de IlZ (trasmessa su Italia 1)commentache risponde piccato e innesca un botta e risposta social di cui tutti noi avevamo sentitamente bisogno per affrontare il weekend con una certa croccantezza di fondo.tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

davidemaggio : Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - Am_Barbara : RT @nick_fatato: chiude il punto z3t4 per bassi ascolti sto a terra - blogtivvu : Il Punto Z chiude e volano stracci tra Tommaso Zorzi e Davide Maggio: ecco cosa è successo su Twitter… - GabrieleM97 : RT @davidemaggio: Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - groenvogue_ : Vabbé maggio sei pessimo, almeno informati prima di sparare cazzate. Chiude la fascia pomeridiana e non il punto Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto chiude

Iloggi su Italia 1, brutte notizie per Tommaso Zorzi: l'annuncio Poco fa Mediaset ha annunciato la chiusura de IlZ su Italia 1 . Difatti l'Azienda di Cologno Monzese ha diramato ..., come già previsto in precedenza, il programma di Tommaso su Italia 1. La rete è soddisfatta degli ...Il programma condotto da Tommaso Zorzi, 'Il Punto Z' ,che analizza i comportamenti dei naufraghi dell'Isola dei Famosi e intervista vip chiude: l'annuncio ...Chiude, come già previsto in precedenza, il programma di Tommaso su Italia 1. La rete è soddisfatta degli ascolti ...