Il Principe Harry: “La mia vita a Corte? A metà tra uno zoo e il Truman Show” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Principe Harry ha rilasciato un’altra intervista bomba riguardante la sua vita a Buckingham Palace prima dell’addio ai titoli nobiliari. Dopo l’intervista scandalo da Oprah Winfrey, il Principe Harry è intervenuto al podcast di Dax Shepard dove ha rivelato altre informazioni – che rischiano di far tremare la monarchia britannica – a proposito della sua vita come membro della Royal Family. “La mia vita reale è stata un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo”, ha dichiarato Harry, e ancora: “In California però posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero”. Principe ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha rilasciato un’altra intervista bomba riguardante la suaa Buckingham Palace prima dell’addio ai titoli nobiliari. Dopo l’intervista scandalo da Oprah Winfrey, ilè intervenuto al podcast di Dax Shepard dove ha rivelato altre informazioni – che rischiano di far tremare la monarchia britannica – a proposito della suacome membro della Royal Family. “La miareale è stata un mix tra ile vivere in uno zoo”, ha dichiarato, e ancora: “In California però posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero”....

