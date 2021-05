Il pranzo è servito nell’estate di Rai 1 con Flavio Insinna | come sarà

(Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione de Iltargata Rai 1? Manca pochissimo per scoprirela nuova edizione del programma che, a quasi 30 anni di distanza dall’ultima puntata, sbarca nei pomeriggio estivi di Rai 1. Una delle novità del palinsesto estivo dell’estate 2021proprio il programma diche prenderà il posto di Oggi è un altro giorno. Un pomeriggio quindi diverso per la rete, il pubblico apprezzerà? Ilarriverà su Rai 1 a partire da fine giugno. Oggi è un altro giorno andrò in onda quindi per tutto il mese di giugno, anche perchè gli ascolti sono ottimi per Serena Bortone e anche questo giugno, avrà il sapore del classico day time ...

Flavio Insinna porterà di nuovo in televisione "Il" , sarà una versione aggiornata con tematiche di attualità (come l'ecosostenibilità e l'ambiente). Andrà in onda alle 14 di 40 ...... che aderiscono al progetto, si serve a, un pasto naturalmente privo di glutine, per far ...rinnova l'adesione a questa iniziativa mercoledì 19 maggio quando nelle scuole aderenti verrà...Oggi, venerdì 14 maggio 2021, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei programmi estivi di Rai1. Il direttore Stefano Coletta ha dichiarato che finalmente non dirige una rete solo pandemi ...Roma - N ovità e conferme per l'estate di Rai1. Dopo 28 anni tornerà in onda Il pranzo è servito, storico quiz di successo andato in onda dal 1982 al 1993, portato al successo da Corrado e condotto an ...