I contagi calano, ma preoccupano i Comuni sul filo dell'arancione: 'I positivi sono sempre più giovani' (Di venerdì 14 maggio 2021) PESARO - Cala la pressione sugli ospedali, restano ancora alti i numeri dei soggetti in isolamento domestico nel Pesarese, anche se il peso sulla continuità assistenziale più che sulla costa è ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 maggio 2021) PESARO - Cala la pressione sugli ospedali, restano ancora alti i numeri dei soggetti in isolamento domestico nel Pesarese, anche se il peso sulla continuità assistenziale più che sulla costa è ...

Advertising

pietro_nurra : RT @rubino7004: Guardate come grazie ai vaccini calano i contagi. Ah no, scusate, è del 2020… - FabryFranco_nr2 : RT @rubino7004: Guardate come grazie ai vaccini calano i contagi. Ah no, scusate, è del 2020… - osservando001 : RT @rubino7004: Guardate come grazie ai vaccini calano i contagi. Ah no, scusate, è del 2020… - Fax19126 : RT @rubino7004: Guardate come grazie ai vaccini calano i contagi. Ah no, scusate, è del 2020… - alessiodca7 : RT @rubino7004: Guardate come grazie ai vaccini calano i contagi. Ah no, scusate, è del 2020… -