GP Le Mans, FP1 Moto2: Canet davanti a tutti

La pioggia non disturba più Le Mans, almeno per la FP1 del GP della Moto2. Non sappiamo se e quando tornerà, ma intanto la classe media si gode un turno completamente asciutto. E a goderselo più di tutti è Aron Canet, primo al termine di una sessione molto vivace. Lo spagnolo del team Aspar batte il bravo Stefano Manzi e Sam Lowes, sempre a suo agio sull'asfalto freddo. Bene Fabio Di Giannantonio, che conclude quarto dopo aver bazzicato la cima della classifica. Quinto Augusto Fernandez, a precedere il duo Petronas di Xavi Vierge e Jake Dixon, sempre a loro agio sul Circuito Bugatti. Non benissimo il leader del mondiale, Remy Gardner, solo nono e mai in vetta. davanti a lui c'è il tedesco Marcel Schrotter, mentre dietro c'è Hafizh Siyahrin che completa la top ten. Diciannovesimo Raul Fernandez, 22esimo ...

