Fiorentina, Commisso: “Non farò la fine di Yonghong Li” | News (Di venerdì 14 maggio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche di Yonghong Li, ex patron del Milan. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Rocco, presidente della, ha parlato anche diLi, ex patron del Milan. Ecco cosa ha detto

Advertising

TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' - tancredipalmeri : Commisso: “Vi è venuta la diarrea a voi a Firenze che c’era il rischio di retrocedere?! Avevate paura voi giornali… - tancredipalmeri : Commisso in conferenza stampa: “Ma vi sembra normale mi descrivano come “Rocco il terrone”, “Lo zio d’America”, “R… - violanews : #Fiorentina - '#Gattuso ha chiesto garanzie tecniche a #Commisso e le ha avute' - LorenzoPuliga : RT @TuttoMercatoWeb: Commisso: 'Metto in vendita la Fiorentina, costa 335 milioni. Ma offerta entro 10 giorni...' -