Draghi ignora la lite Pd-Lega Riunione con Franceschini e Giorgetti Inside

(Di venerdì 14 maggio 2021) Mariotira dritto e non intende assolutamente schierarsi né con il Partito Democratico né con la. La questione degli sbarchi di immigrati irregolari continua a dividere la maggioranza e, potenzialmente, è una vera e propria 'bomba' per l'esecutivo. Il 'non luogo a procedere' per Matteo Salvini sul caso Gregoretti, salutato con favore da Giorgia Meloni, rilancia... Segui su affaritaliani.it

Advertising

mariavenera2 : RT @tatjana31: #lariachetira quando condurre c'è questo giornalista entourage @myrtamerlino i @FalsoQuotidiano imperano con loro balle che… - tatjana31 : #lariachetira quando condurre c'è questo giornalista entourage @myrtamerlino i @FalsoQuotidiano imperano con loro b… - GMarcuccio : RT @gianfrygio: Lamorgese con l'alibi d'attesa europea sui ricollocamenti resta immobile al fenomeno. Draghi invece lo ignora guarda oltre… - raffaellamucci1 : RT @gianfrygio: Lamorgese con l'alibi d'attesa europea sui ricollocamenti resta immobile al fenomeno. Draghi invece lo ignora guarda oltre… - Gianmar26145917 : RT @gianfrygio: Lamorgese con l'alibi d'attesa europea sui ricollocamenti resta immobile al fenomeno. Draghi invece lo ignora guarda oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ignora

Corriere della Sera

... non si smuove di un millimetro, in un muro contro muro cheil ddl del centrodestra e non ... Nel pieno di questo scontro interno al Pd e alla maggioranza, alla Camera è stato depositato ...Per questo chiede al Governodi riparare trovando altri strumenti normativi per inserire le ... ''pur ricco di propositi per rimuovere oneri burocratici e ostacoli agli investimenti,''...L'ex esponente del MoVimento 5 Stelle: «A settembre decido il mio futuro. Il mio M5s non c'è più, seppi di Draghi già ad agosto». Casaleggio: «Finora ...