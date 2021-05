Covid, Rezza: “Seconda dose a 42 giorni per Pfizer? Non modifica l’efficacia del vaccino, copertura all’80% dopo un paio di settimane” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Allungare a 42 giorni l’intervallo di tempo tra prima e Seconda dose non modifica l’efficacia del vaccino Pfizer, la copertura arriva all’80% dopo un paio di settimane dalla prima dose”. Lo ha precisato Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Allungare a 42l’intervallo di tempo tra prima enondel, laarrivaundidalla prima”. Lo ha precisato Gianni, direttore del Dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale-19 della Cabina di regia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

