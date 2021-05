Covid, il monitoraggio settimanale dei dati: la diretta con Brusaferro e Rezza (Di venerdì 14 maggio 2021) diretta della conferenza stampa del 14 maggio sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della cabina di regia con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)della conferenza stampa del 14 maggio sull’analisi deidelregionale-19 della cabina di regia con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, e il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - rtl1025 : ?? Nessuna #Regione è classificata a #rischio alto per la terza settimana consecutiva. E' quanto emerge dai dati del… - fattoquotidiano : RT @ilfattovideo: Covid, il monitoraggio settimanale dei dati: la diretta con Brusaferro e Rezza - ilfattovideo : Covid, il monitoraggio settimanale dei dati: la diretta con Brusaferro e Rezza - ProDocente : Covid scuola, i dati del monitoraggio in Sicilia: incidenza positivi in diminuzione -