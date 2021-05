Che paura in treno: Circumvesuviana viaggia con le fiamme in carrozza (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTremenda paura questa mattina sul treno Circumvesuviana partito da Porta Nolana alle ore 9:25. La carrozza è infatti andato in fiamme a causa di un guasto. Il fuoco fortunatamente non è riuscito a propagarsi all’interno del mezzo di trasporto ma soltanto all’esterno delle carrozze. La paura e lo spavento però sono stati molto forti e la gente ha perso la calma. Il treno è stato quindi fermato d’emergenza. Il personale ha aiutato i viaggiatori a scendere dal pensate mezzo pubblico e camminando sui binari hanno raggiunto la stazione più vicina. Queste le parole di Gennaro Conte, sindacalista dell’Orsa riportate dal Corriere del Mezzogiorno: “Tra Boscoreale e Pompei si è sviluppato un principio d’incendio dalla linea aerea ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTremendaquesta mattina sulpartito da Porta Nolana alle ore 9:25. Laè infatti andato ina causa di un guasto. Il fuoco fortunatamente non è riuscito a propagarsi all’interno del mezzo di trasporto ma soltanto all’esterno delle carrozze. Lae lo spavento però sono stati molto forti e la gente ha perso la calma. Ilè stato quindi fermato d’emergenza. Il personale ha aiutato itori a scendere dal pensate mezzo pubblico e camminando sui binari hanno raggiunto la stazione più vicina. Queste le parole di Gennaro Conte, sindacalista dell’Orsa riportate dal Corriere del Mezzogiorno: “Tra Boscoreale e Pompei si è sviluppato un principio d’incendio dalla linea aerea ...

