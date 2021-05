Caso Gregoretti | non luogo a procedere per Salvini | il fatto non sussiste

(Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Non“perché ilnon”. Il processo penale al leader della Lega Matteoper ilfinisce dopo una camera di consiglio durata esattamente 90 minuti. Nell'aula bunker di Bicocca a Catania, il gup Nunzio Sarpietro ha stabilito che l'operato del leader della Lega è stata una legittima conseguenza di insindacabili scelte politiche e pertanto non costituisce reato. "La giornata di oggi rende giustizia" è una delle prime reazioni del leader del Carroccio. Secondo Sarpietro non ci sono dunque gli elementi per processare l'ex ministro dell'Interno e rispondere dunque dei reati di sequestro di persona e abuso d'ufficio per aver tenuto bloccati nel porto di Augusta, tra il 27 e il 31 luglio 2019, 131 migranti sulla nave ...

Salvini era accusato di sequestro di persona per ildei 131 migranti lasciati a bordo della nave, a luglio del 2019, nel porto di Augusta in provincia di Siracusa. Per il numero uno ...Così Matteo Salvini, al termine dell' udienza di Catania, che ha deciso il non luogo a procedere nei suoi confronti per il. Leggi anche, Salvini non sarà processato "...Il giudice per l'udienza preliminare (GUP) Nunzio Sarpietro, del tribunale di Catania, ha deciso di non rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso ...Condividi questo articolo:Palermo, 14 mag. (Adnkronos) – Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Niente processo a Catania per Matteo Salvini, è questa la decisione del gup di ...