Carbon border tax, i dettagli dell’idea Ue che piace a Kerry (Di venerdì 14 maggio 2021) Basta il nome a galvanizzare certi ambientalisti e seminare il terrore nel cuore di alcuni industriali. La tassa sul Carbonio, o Carbon tax che dir si voglia, è (sarà) un’imposta concepita per tassare le emissioni di CO2 (o equivalenti). E se diventasse uno standard europeo da applicare anche a fornitori esterni l’Unione dovrà imbracciarla contro altri Paesi meno investiti nella lotta al cambiamento climatico. Della serie: o ti adegui, o paghi. Il progetto ha suscitato l’interesse di John Kerry. L’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden è a Roma, prima tappa (seguiranno Berlino e Londra) della sua seconda missione europea dopo quella di inizio marzo. È quel tipo di misura protezionistica che può tornare utile nel braccio di ferro con la Cina ma che, dipinta di verde, può piacere anche a ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Basta il nome a galvanizzare certi ambientalisti e seminare il terrore nel cuore di alcuni industriali. La tassa sulio, otax che dir si voglia, è (sarà) un’imposta concepita per tassare le emissioni di CO2 (o equivalenti). E se diventasse uno standard europeo da applicare anche a fornitori esterni l’Unione dovrà imbracciarla contro altri Paesi meno investiti nella lotta al cambiamento climatico. Della serie: o ti adegui, o paghi. Il progetto ha suscitato l’interesse di John. L’inviato speciale per il clima del presidente statunitense Joe Biden è a Roma, prima tappa (seguiranno Berlino e Londra) della sua seconda missione europea dopo quella di inizio marzo. È quel tipo di misura protezionistica che può tornare utile nel braccio di ferro con la Cina ma che, dipinta di verde, puòre anche a ...

Advertising

BalcaniCaucaso : L' #UE sta pensando di introdurre una nova tassa per limitare le emissioni di #CO2, il cosiddetto Carbon Border Adj… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Gli #StatiUniti sono preoccupati per l'implementazione di una #carbonbordertax europea, la cui introduzione è ritenuta… - R9Mancini : RT @E_Futura: Diretta @FEEMit, @ReRebaudengo: #TransizioneEcologica rilanci competitività. UE-27 emette 7% CO2 globale. Per non penalizzare… - R9Mancini : RT @FEEMit: Webinar @FEEMit | @ItaSIF | @nedcommunity ??@ReRebaudengo, @E_Futura: il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è un tassell… - EURACTIVItalia : Gli #StatiUniti sono preoccupati per l'implementazione di una #carbonbordertax europea, la cui introduzione è riten… -