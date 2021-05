Caputo | “Mi sento bene Voglio l’Europa col Sassuolo e gli Europei”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una seconda parte di stagione travagliata per Ciccioche, a causa degli infortuni, non si è potuto esprimere al meglio con il. L’attaccante barese, attraverso il proprio profilo Instagram, con un breve messaggio ha rassicurato tutti i suoi tifosi per queste ultime due partite di campionato. “Mi, la condizione è pienamente recuperata… ho due chiari obiettivi …EUROPA ED EUROPEO… a testa alta”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Non ha giocato contro la Juve, Ciccio, ma ha dichiarato di essere pronto a non mollare mai e di voler raggiungere due obiettivi , ... ' Mi sento bene - ha scritto il 9 neroverde su Instagram - la ...