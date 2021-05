(Di venerdì 14 maggio 2021): in tanti cittadini dei Castelli Romani e anche dal litorale di Pomezia e Ardea, continuano a focalizzare l’attenzione sul, impegnato, grazie agli instancabili organizzatori e, su un progetto di valorizzazione del territorio. Con l’ospitalità degli agricoltori del km 0 e con l’opportunità di degustare una ristorazione creata con prodotti di filiera corta senza ricorrere alle multinazionali, lo slogan del Mercato Contadino sarà sempre: “Non chiedere bibite gassate e zuccherate delle multinazionali che vanno per la maggiore, perché qui non le troverai”. Gli stand delsi differenziano dalle altre realtà commerciali del territorio per l’impegno a promuovere un’alternativa reale e concreta di economia circolare. “Ovviamente – dicono ...

Advertising

CorriereCitta : Ariccia, Parco Romano del Biodistretto: week end con i piatti contadini e l’artigianato ecosostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Ariccia Parco

Il Corriere della Città

... CAMPAGNANO DI ROMA Pfizer - BioNTech Struttura diCaduti di Via Fani - FIANO ROMANO... 5 MARINO Vaxzevria (ex AstraZeneca) CVO OSPEDALE DEI CASTELLI VIA NETTUNENSE KM 11.5, 00072,,,...... CAMPAGNANO DI ROMA Pfizer - BioNTech Struttura diCaduti di Via Fani - FIANO ROMANO... 5 MARINO Vaxzevria (ex AstraZeneca) CVO OSPEDALE DEI CASTELLI VIA NETTUNENSE KM 11.5, 00072,,,...Alla scoperta dei luoghi dove è stato girato il film Il Gattopardo del 1963, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.“È tempo di un nuovo inizio. Noi non abbiamo mai smesso di sognare e lavorare per voi, credere in nuovi progetti anche quando niente sembrava più garantito, neanche i diritti costituzionali. Vogliamo ...