Annunciato Ghostrunner 2 per PC e console next-gen (Di venerdì 14 maggio 2021) One More Level e 505 Games hanno Annunciato che Ghostrunner 2 è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X S Ghostrunner è un titolo action hardcore sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games. Il gioco venne rilasciato per la prima volta ad ottobre dello scorso anno e al day one ricevette un gran numero di recensioni molto positive. Non è passato molto tempo dal lancio di questo titolo, ma a quanto pare One More Level sembra essere già al lavoro su qualcosa di nuovo. Recentemente infatti la compagnia ha Annunciato che Ghostrunner 2 è attualmente in sviluppo per PC e console next-gen. Ghostrunner diventerà una serie di punta per 505 Games? Per il momento, oltre al fatto che è in sviluppo, non sappiamo molto su questo nuovo ...

