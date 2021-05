Ad Atrani “A suon di parole”, i racconti in 13 canzoni (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo appuntamento, nella piazza-salotto di Atrani oggi, ore 18.45, con la 6a edizione di Atrani Muse al Borgo, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con il Comune ed il Forum dei Giovani di Atrani. Alfonso Bottone, direttore organizzativo della kermesse culturale presenta, con gli autori, “A suon di parole. Due racconti in 13 canzoni”, del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma e del cantautore Lino Blandizzi. “A suon di parole”, edito da Guida, è un libro di parole che si possono leggere e di canzoni che si possono ascoltare. Prima di tutto è lo sfizio di un duetto, un paroliere, Piero Antonio Toma, e un compositore, Lino Blandizzi, cioè uno ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo appuntamento, nella piazza-salotto dioggi, ore 18.45, con la 6a edizione diMuse al Borgo, promossa da ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con il Comune ed il Forum dei Giovani di. Alfonso Bottone, direttore organizzativo della kermesse culturale presenta, con gli autori, “Adi. Duein 13”, del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma e del cantautore Lino Blandizzi. “Adi”, edito da Guida, è un libro diche si possono leggere e diche si possono ascoltare. Prima di tutto è lo sfizio di un duetto, un paroliere, Piero Antonio Toma, e un compositore, Lino Blandizzi, cioè uno ...

Advertising

dieguida : Piero Antonio Toma e Lino Blandizzi, domani 14 maggio ad Atrani con il libro 'A suon di parole' Guida editori - infocampania : ATRANI - VENERDì IN PIAZZA LA MANIFESTAZIONE CULTURALE 'A SUON DI PAROLE, DUE RACCONTI IN 13 CANZONI'… - GazzettaSalerno : Venerdì 14 ad Atrani “A suon di parole”, i racconti in 13 canzoni (più una) di Piero Antonio Toma e Lino Blandizzi.… - positanonews : Il 14 maggio ad Atrani “A suon di parole”, i racconti in 13 canzoni (più una) di Piero Antonio toma ed Lindo Blandi… -