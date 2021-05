Vibes è il nuovo quiz per far colpo su Tinder (Di giovedì 13 maggio 2021) Punta sulle Vibes: ecco il “consiglio” di Tinder per aumentare le possibilità di fare match e trovare la tua nuova partner. Come si intuisce dal nome, la nuova funzione della dating app si basa sulle vibrazioni (in inglese «Vibes», per l’appunto), quel feeeling che scatta quando le persone si trovano d’accordo (o, quantomeno, interessate) sullo stesso argomento. Dal momento che il dating online è più di una tendenza legata alla pandemia, ma è ormai una modalità di incontro duratura (e efficace, secondo le Internet Couples), il mondo delle app dedicate continua a essere in fervento, tra novità e funzioni speciali. La novità di Tinder, lanciata a maggio 2021, è Vibes, una specie di quiz che, una volta attivato, permette di rispondere a domande che permettono ai membri di esprimere le ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Punta sulle: ecco il “consiglio” diper aumentare le possibilità di fare match e trovare la tua nuova partner. Come si intuisce dal nome, la nuova funzione della dating app si basa sulle vibrazioni (in inglese «», per l’appunto), quel feeeling che scatta quando le persone si trovano d’accordo (o, quantomeno, interessate) sullo stesso argomento. Dal momento che il dating online è più di una tendenza legata alla pandemia, ma è ormai una modalità di incontro duratura (e efficace, secondo le Internet Couples), il mondo delle app dedicate continua a essere in fervento, tra novità e funzioni speciali. La novità di, lanciata a maggio 2021, è, una specie diche, una volta attivato, permette di rispondere a domande che permettono ai membri di esprimere le ...

