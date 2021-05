Venezia-Chievo Verona: le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 21:00 ci sarà l’ultima sfida del 1° turno preliminare dei playoff al “Penzo” dove si opporranno Venezia e Chievo Verona. In questa gara secca la vincente sfiderà il Lecce nella semifinale. Ecco le formazioni ufficiali: Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino (Taugourdeau), Maleh; Aramu; Forte, Di MarianoChievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Bertagnoli; Canotto, Fabbro. Foto: Twitter Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 21:00 ci sarà l’ultima sfida del 1° turno preliminare dei playoff al “Penzo” dove si opporranno. In questa gara secca la vincente sfiderà il Lecce nella semifinale. Ecco le(4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj, Fiordilino (Taugourdeau), Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano(4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Bertagnoli; Canotto, Fabbro. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

