Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Massimiliano Sceglie Vanessa!

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Massimiliano Mollicone fa la sua scelta, Eugenia Spoto, mentre Eugenia Rigotti gli augura di trovare la felicità. Nicola fa la conoscenza di una nuova dama tra le immancabili battute di Tina. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, il protagonista è stato Massimiliano. Quest'ultimo ha fatto la sua scelta, sorprendendo gli opinionisti che si aspettavano una decisione diversa. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi.

