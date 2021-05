"Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba": prof minaccia alunna di 14 anni in dad (Di giovedì 13 maggio 2021) I genitori della ragazza, a casa per una distorsione al ginocchio, sporgeranno denuncia: "Bastava che la preside e l'insegnante chiedessero scusa, invece solo silenzio" Leggi su repubblica (Di giovedì 13 maggio 2021) I genitori della ragazza, a casa per una distorsione al ginocchio, sporgeranno denuncia: "Bastava che la preside e l'insegnante chiedessero scusa, invece solo silenzio"

Advertising

repubblica : 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad - HuffPostItalia : La prof all'alunna in Dad per infortunio: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad - RiziaMau : RT @repubblica: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad - Yogaolic : RT @repubblica: 'Torna a scuola o ti spezzo anche l'altra gamba': prof minaccia alunna di 14 anni in dad -