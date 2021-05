Teabot: il trojan bancario che si finge una comune app (Di giovedì 13 maggio 2021) I ricercatori di sicurezza di Cleafy hanno individuato un nuovo trojan per Android. Una volta installato permette di osservare in tempo reale ciò che accade sullo schermo dello smartphone della vittima, interagire con esso e recuperare dati e informazioni riservate. Il nuovo malware è stato denominato Teabot, e sarebbe già stato usato nel concreto per sottrarre credenziali di utenti e visionare SMS così da poter compiere attività fraudolente usando app e servizi bancari. I ricercatori affermano di aver riscontrato casi in Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi e anche in Italia. Alla fine del mese di marzo è stato scoperto che il trojan veniva usato contro le banche italiane e nei giorni scorsi è stata ottenuta la conferma di attività fraudolente anche verso istituti bancari in Belgio e Paesi ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) I ricercatori di sicurezza di Cleafy hanno individuato un nuovoper Android. Una volta installato permette di osservare in tempo reale ciò che accade sullo schermo dello smartphone della vittima, interagire con esso e recuperare dati e informazioni riservate. Il nuovo malware è stato denominato, e sarebbe già stato usato nel concreto per sottrarre credenziali di utenti e visionare SMS così da poter compiere attività fraudolente usando app e servizi bancari. I ricercatori affermano di aver riscontrato casi in Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi e anche in Italia. Alla fine del mese di marzo è stato scoperto che ilveniva usato contro le banche italiane e nei giorni scorsi è stata ottenuta la conferma di attività fraudolente anche verso istituti bancari in Belgio e Paesi ...

