Studentessa vaccinata con 4 dosi di Pfizer beve sette litri di acqua. Verrà seguita da Pregliasco (Di giovedì 13 maggio 2021) "Sì", il virologo Fabrizio Pregliasco ha "intenzione di seguire" Virginia, la Studentessa 23enne che a Massa ha ricevuto per errore più dosi di vaccino anti - Covid di Pfizer in una singola iniezione. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) "Sì", il virologo Fabrizioha "intenzione di seguire" Virginia, la23enne che a Massa ha ricevuto per errore piùdi vaccino anti - Covid diin una singola iniezione. ...

