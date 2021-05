(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) – Sul fronte interno, ildiprevede anche l’individuazione diAmbassador, figure di riferimento per la popolazione aziendale che diventeranno promotrici di innovazione e verranno inserite nel team di lavoro dei percorsi di innovazione interna per l’avviamento e sviluppo delle idee. GliAmbassador, inoltre, avranno la possibilità di partecipare a un percorso formativo attraverso una serie di workshop su teorie, trend e metodologie dell’innovazione. Inoltre, potranno partecipare alle iniziative di ecosistema promosse all’interno del network di Cariplo Factory.Nell’ambito del progetto sarà avviata anche la ‘Centrale delle idee’, una sfida dedicata alle persone dicon l’obiettivo di individuare e sviluppare nuove soluzioni ...

Advertising

TV7Benevento : Snam: nasce Snaminnova, programma di Open Innovation per transizione (3)... - TV7Benevento : Snam: nasce Snaminnova, programma di Open Innovation per transizione... -

Ultime Notizie dalla rete : Snam nasce

Con la riorganizzazionein particolare un nuovo comitato esecutivo (Group Executive Committee,... evidenziano un incremento degli utili e anche degli investimenti Terna,, Hera e Acea. I ...Comprare azioni Saipem: storia della società Questa importante società italiananel 1956 con ... Per questo motivo venne creato un servizio tecnico all'interno della neo acquisita, ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Snam lancia oggi il programma di Open Innovation Snaminnova, che si svilupperà su un orizzonte pluriennale con l’obiettivo di rafforzare la capacità innovativa dell’azienda ...Snam lancia il programma di Open Innovation Snaminnova per rafforzare la capacità innovativa dell’azienda in funzione della transizione energetica.